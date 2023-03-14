Рыбников заявил, что уволил музыкантов из театра Градского из-за их неполной занятости

Композитор, который является новым художественным руководителем театра «Градский Холл» Алексей Рыбников объяснил, почему некоторых музыкантов уволил из культурного учреждения. Такое решение он принял из-за их неполной занятости.

«Они в других оркестрах числились, работали здесь на полставки. В музыкальном театре должен быть всегда штатный оркестр. Я концертмейстеру вместе со всеми музыкантами предложил перейти в штат. Однако они отказались. Поэтому был вынужден искать других артистов на полную ставку и сейчас также продолжаем этот поиск», — сказал Рыбников.

Композитор ответил на обвинения, что на культурное наследие маэстра Градского ему наплевать:

«В январе прошли концерты памяти Владимира Высоцкого, ранее подобные вечера проводились под руководством и с участием Александра Борисовича. Ни о каком неуважении к наследию Маэстро Градского речи не идет».