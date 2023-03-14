Сафронов — о своем алкоголизме: «Даже проходя лечение от рака я бухал»

Последние годы для Сергея Сафронова выдались тяжелыми. У него обнаружили рак. Лечение проходило тяжело. Ухудшал восстановление алкоголь, от которого он не смог отказаться во время проведения химиотерапии.

Сегодня на PREMIER появилась исповедь ведущего. Иллюзионист признался, что история со спиртным началась в студенческие годы. Тогда он регулярно проводил «студенческие попойки». Сергею нравилась эйфория. Сафронов по утрам «ловил вертолеты» и был просто в «свинском состоянии».

Сейчас мужчина желает, что треть жизни «убил» вместе со здоровьем. Сафронов, употребляя, пропустил первые 12 лет жизни дочери.

«Даже проходя лечение злоупотреблял алкоголем. Принимал это за лекарство. Бухал. Был алкоголиком. Но год как не пью», – признался он.

В один прекрасный момент иллюзионист понял, что больше так продолжаться не может. Телеведущий осознал, что хочет увидеть своих внуков и погулять у дочери на свадьбе.