Сафронов — о своем алкоголизме: «Даже проходя лечение от рака я бухал»

Врачи вскоре планируют провести олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову очередную операцию по ампутации части руки. Пока что медики
Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова остается стабильно тяжелым. Врачи пока не берутся делать какие-либо прогнозы. Специалистам,
Документальный фильм «Навальный» режиссера Дэниела Роэра получил «Оскар-2023». На церемонии вручения награды присутствовала семья главного героя
Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров в последнее время изменился до неузнаваемости. Жгучий брюнет внезапно стал кудрявым блондином с
Александр Михайлов поведал о том, как побывал на западе Украины еще во время съемок картины «Отряд особого назначения» в 1987 году. Фильм снимали в
Российские интернет-пользователи вспомнили одну фразу безсменного солиста рок-группы «Король и Шут» Михаила Горшенева касательно участника
В соцсетях свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова написала, что она не получала тревожных звонков от бойцов этого подразделения. Но обратилась к
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала глобальный доклад о необходимости сокращения употребления в пищу соли. Только 5% мировых
В Санкт-Петербурге ведущие ученые разработали новый экстракт, который сможет замедлить набор веса у человека при ожирении. Однако подействует он лишь
Обозреватель «Asia Times» Стивен Брайен прокомментировал возможность наступления ВСУ на Крым. По его мнению, ВСУ действительно могут начать