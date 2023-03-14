Сергей Соседов встал на защиту обвинённой в хамстве певицы Ларисы Долиной

Сергей Соседов встал на защиту Ларисы Долиной, обвиненной в хамстве. В одном из интервью критик прокомментировал ситуацию, которая произошла вокруг певицы.

Музыкальный эксперт считает, что артистка не может быть «хамкой», хотя может быть резкой. По мнению Соседова, некоторые люди позволяют себе в неприемлемом тоне высказываться в адрес Долиной, что является признаком «недалекости и невежливости». Как отметил Сергей Васильевич, исполнительница имеет право отстаивать свою позицию, пускай даже жестко. К тому же критик заключил, что со стороны Ларисы Александровной хамского отношения никогда не наблюдалось.

Отметим, причиной критики Долиной стала песня Розенбаума «Гоп-стоп» на шоу «Три аккорда». Александр Новиков после окончания номера заявил, что артистке не нужно браться за мужские композиции. Тогда певица ответила, что ей никто и ничто не смеет указывать, за что в Сети ее назвали «хамкой» и даже попросили исключить из проекта.