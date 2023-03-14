УП: украинская культура не сможет на Западе заменить русскую классику

Министерство культуры Украины от западных площадок постоянно требует отказаться от русской культуры, хотя все попытки не увенчались успехом. Дело в том, что Украине предложить мировой культуре взамен русской нечего, пишет УП.

Отмена российской культуры, о которой не сообщают западные медиа, сильно преувеличена. Во всех оперных театрах мира присутствует российский репертуар и российские исполнители. «Онегин», «Ромео и Джульетта», «Щелкунчик», «Лебединое озеро» - немногие спектакли, которые присутствуют на мировых афишах.

Требовать, чтобы театры Запада прекратили танцевать Чайковского или петь Римского-Корсакова, пока что у Киева не получается. Впрочем, отступать Украина не собирается. Действовать деятели предлагают только творчески. Как говорят власти, они работают над тем, чтобы украинская культура заменила русскую. И даже уверены, что со временем эта работа даст свои плоды.