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В Смольном признали нарушения при уборке снега при каждой пятой проверке

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В Смольном признали нарушения при уборке снега при каждой пятой проверке
Санкт-Петербург
Фото: gov.spb.ru

Коммунальные службы Петербурга с начала зимы более 1,7 тысяч раз уличили в нарушениях при уборке снега и наледи.Это следует из отчета, опубликованного Государственной жилищной инспекцией Смольного (ГЖИ) Смольного. Недоработки были выявлены почти в каждом пятом из проверенных ведомством адресов или в 18% случаев. За минувшую зиму СМИ рассказывали о систематических «коллапсах», связанных с недоработками городских ТСЖ и ЖСК.

«Из проверенных 9 660 территорий многоквартирных домов нарушения были выявлены по 1 749 адресам (18 % от общего количества проверенных адресов). Наибольшее количество нарушений (44 %) связаны с неудовлетворительной уборкой от снега тротуаров и выходов из парадных. По 638 адресам выявлены факты неудовлетворительной уборки внутриквартальных проездов», — сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Для второго в России города федерального значения даже такое количество нарушений является недопустимым. Подобная статистика свидетельствует об очередном срыве снегоуборочной кампании, с чем Петербург сталкивается почти каждый год.

Государственная жилищная инспекция реализует полномочия СанктПетербурга по осуществлению регионального государственного жилищного надзора. В ближайшее время коммунальные структуры столкнулся с последствиями потепления. Отсутствие усиленного режима работы на фоне погодных изменений уже привели к тому, что 14 марта на дорогах Северной столицы образовались лужи и гололед.

Администрацию города во главе с Александром Бегловым критикуют за недобросовестный подход к уборке улиц от снега и наледи в зимний сезон. СМИ писали, что Комитет по благоустройству в дни снегопадов не выводит на дороги недостаточное количество техники. Часто ситуация доходит до того, что на проезжей части образуются крупные пробки и заторы. Нередки случаи травм среди граждан, которые поскальзываются на необработанном тротуаре или попадают под «снежные глыбы», упавшие на них с крыш домов. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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