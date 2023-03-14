В Смольном признали нарушения при уборке снега при каждой пятой проверке

Врачи вскоре планируют провести олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову очередную операцию по ампутации части руки. Пока что медики
Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова остается стабильно тяжелым. Врачи пока не берутся делать какие-либо прогнозы. Специалистам,
Людям с гипертонией нужно избегать соленой еды, которая создает давление на стенки сосудов. Специалисты рассказали о двух эффективных напитках,
Врачи вскоре планируют провести олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову очередную операцию по ампутации части руки. Пока что медики
Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров в последнее время изменился до неузнаваемости. Жгучий брюнет внезапно стал кудрявым блондином с
После начала специальной военной операции на Украине российские звезды разделились на два лагеря. Первые всячески поддерживают Россию, а вторые
В магазинах розничной сети «Магнит» в Екатеринбурге катастрофически не хватает сотрудников. Такую информацию предоставил один из продавцов. О
Утром в понедельник, 13 марта, многие отечественные военные блогеры и СМИ сообщили о том, что российские силы ведут мощнейшее наступление близ
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