Вскрылись подробности интриг Полины Гагариной на шоу «Голос»: «Кричала и угрожала»

Полина Гагарина может показаться "белой и пушистой". Однако, как заметили поклонники шоу «Голос», на проекте она показала свое истинное лицо. Репутация певицы сильно пострадала.

«Можете Гагарину жалеть, однако за все годы помню, как она открывала свою шкатулку гнева и плохого настроения на меня. Кричала и угрожала, забирала у меня артистов», - вспомнил Баста.

Многие телезрители пришли к выводу, что Полина только притворяется милой. Дело в том, что на вокальном проекте артистка слишком гневно ведет борьбу за участников конкурса. Певица уже переругалась со всеми коллегами по цеху на этапе слепых прослушиваний. Она успела напакостить новому члену жюри Владимиру Преснякову, отобрав у него с помощью красной кнопки двух участников. Зрители таким поведением исполнительницы возмущены. Они считают, что Гагарину это нисколько не красит.