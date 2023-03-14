Звезда «Нюрнберга» Сергей Кемпо проинформировал о работе с кинорежиссером Никитой Михалковым

2 марта 2023 года прошла премьера долгожданного фильма Николая Лебедева «Нюрнберг». Картина рассказывает о известном во все мире судебном процессе. Главным героем ленты стал Сергей Кемпо, который сыграл Игоря Волгина, приехавшего в немецкий город. Там он встретил свою судьбу.

Актер рассказал журналистам о начальном этапе карьеры и поделился впечатлениями от сотрудничества с режиссером Никитой Михалковым.

«К Никите Сергеевичу в самый последний момент попал. У меня был крутой блок, очень сильная сцена, где погиб целый полк», — признался артист театра и кино.

Сергей вспомнил, что с каждым актером на Мосфильме обсуждают его роль, давая артисту задачу написать историю своего героя. Кемпо заметил, что на съемочной площадке царила дружеская атмосфера и все они стали как одна большая семья.