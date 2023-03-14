Звезда сериала «Друзья» Коул Спроус заявил о негативном влиянии Голливуда на актеров

Звезда популярной американской подростковой кинодрамы «Ривердейл» Коул Спроус (Cole Sprouse) высказал свое мнение касательно влияния Голливуда на актеров.

Как заявил 30-летний артист, в Голливуде «поощряют» все самые плохие человеческие качества. В том числе речь идет о самовлюбленности, эгоизме, жадности. Все это, говорит Спроус, можно не задумываясь приравнять к смертным грехам. Хотя актер признался, что не сможет существовать вне киноиндустрии.

Коул с самого раннего детства снимается в разных проектах. В 2005 году он вместе с братом-близнецом Диланом принял участие в съемках знаменитого американского многосерийного фильма «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди».