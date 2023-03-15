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Лавров и Чавушоглу провели переговоры

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Лавров и Чавушоглу провели переговоры
В Мире
Фото из открытых источников

Руководители внешнеполитических ведомств Российской Федерации и Турции провели переговоры. Сообщается, что в ходе общения Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обратились к теме зерновой сделки.

Министры пообщались по телефону. Уточняется, что кроме темы зерновой сделки Лавров и Чавушоглу обсудили и аспекты отношений между Российской Федерацией и Турцией.

Ранее сообщалось, что срок заключенной ранее зерновой сделки был продлен, о чем сообщил заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко. При этом было отмечено, что при продлении срока сделки было подтверждено, что она должна выполняться по всем пунктам, которые в нее включены при заключении договоренности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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