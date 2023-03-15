69-летняя актриса РФ Татьяна Веденеева вышла в свет после неудачной пластической операции

69-летняя актриса Татьяна Веденеева долго не обращалась к услугам пластических хирургов. Она считала, что такие процедуры не для нее. Но два года назад ведущая приняла решение лечь под нож хирурга. Произошло это всовершенно случайно, когда звезда была во Франции.

По совету подруги она обратилась к хирургу для проведения блефаропластики - подтяжки век. Результатом работы она осталась недовольна.

«Мне разрезали все, сделали замечательно, хотя еще разрезали сверху, чего не хотела. Если посмотреть фото, веки были у меня пухлые, после операции глаза стали запавшими. Теперь приходится светлыми тенями возвращать припухлость век», - призналась Веденеева.

На днях актриса посетила церемонию вручения премии «Виктория». Поклонники заметили, что Татьяна зря себя критикует, поскольку стала выглядеть более молодо.