Артист балета Полунин проинформировал о масштабной премьере спектакля «Мастер и Маргарита»

22 марта 2023 года в столичном Крокус Сити Холле знаменитый артист Сергей Полунин представит на усмотрение публики долгожданную премьеру по роману Булгакова «Мастер и Маргарита».

«Мастер и Маргарита» является масштабным спектаклем. Художниками по костюмам были разработаны более чем 133 образов. Жанр определяется как драматический балет с элементами рок-шоу, поэтому важную роль в нем играет световое оформление.

Как признался артист балета, представление давным-давно вышло за рамки бюджета. Однако для него важно качество, а не финансы. Репетиции перед премьерой занимают каждую свободную минуту жизни Сергея. Главную роль в истории о большой любви, помимо Полунина, также сыграет олимпийская чемпионка РФ Елена Ильиных.