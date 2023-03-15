Беременная жена Павла Прилучного Зепюр Брутян впервые опубликовала фотографию с огромным животом

Жена актера Павла Прилучного Зепюр Брутян впервые поделилась со своими многочисленными поклонниками новым фото, на котором она показала свой беременный живот. Снимок был опубликован порталом «Starhit».

27-летняя артистка, которая вскоре впервые станет мамой, сделала снимок в черном облегающем боди. Такой наряд подчеркнул огромный живот звезды. Таким образом Зепюр не оставила ни капли сомнения в своей беременности. Кстати, слухи об интересном положении Брутян ходили последние несколько месяцев.

Так интересно за собой наблюдать и за своими ощущениями... Это, пожалуй, самый дорогой подарок, о котором мечтает женщина», — написала кинозвезда.

Нужно напомнить, что Прилучный и Брутян поженились осенью минувшего года. От прошлого брака с Агатой Муцениеце у Павла Прилучного подрастают сын и дочь.