Гарик Мартиросян объяснил уход из шоу Comedy Club на канале ТНТ словами «я понял, что вырос»

В настоящее время Гарик Мартиросян, вместе с Мариной Кравец, ведущие нового шоу «Конфетка» на канале ТНТ. Недавно комик признался, почему не снимается в Comedy Club.

Юморист отметил, что в последний раз снимался в проекте еще в 2017 году. После этого решил завершить сотрудничество. По словам Гарика, данное телешоу является площадкой для молодых артистов, поскольку им нужно много пространства для развития. Сам Мартиросян решил, что он вырос из проекта, хотя по прежнему считает его очень качественным.

Теперь артист - главное лицо шоу «Конфетка». Во время новой программы рассматривают видеоролики из Сети, смеются над ними и критикуют. После в студию приглашают автора ролика, и популярный певец поет его песню. Шоу позволяет раскрыться не только авторам видео, а и российским звездам, которые показывают себя с разных сторон.