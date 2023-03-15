«КП»: были обнародованы миллионные гонорары самых успешных киноактеров в России

О том, сколько же зарабатывают самые успешные знаменитые актеры кино, рассказывает сегодня издание «КП». Так, например, 1,5 миллион рублей за съемочный день получает всеми любимый Дмитрий Нагиев.

За 1,2 млн рублей за день готов работать Сергей Брунов. Даниил Козловский за съемочный день получает тоже немало - более одного млн рублей. Актерам российских телесериалов (Павел Прилучный и Павел Деревянко) платят от 300 до 500 тысяч рублей за один съемочный день.

Однако самым высоким гонораром за съемочный день может похвастаться Олег Меньшиков. Когда артист работал у режиссера Никиты Михалкова, он получал более чем 7,5 млн рублей каждый день.

Среди актрис на первом месте оказалась Елизавета Боярская. Гонорар звезды - 1,5 млн рублей. Виктория Исакова и Светлана Ходченкова получают по миллиону рублей за смену.