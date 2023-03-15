Красовский назвал Земфиру с Литвиновой «старомодными и спевшимися старухами»

Антон Красовский, не сдерживая своих эмоций, ругает знаменитостей, которые сбежали из страны. Недавно он возмутился слвами Ксении Собчак, которая заступилась за Земфиру (признана иноагентом), назвав ее «голосом целого поколения».

Под раздачу попала Рената Литвинова. По мнению журналиста, и Земфира, и Литвинова —это настоящие предательницы, о которых даже не нужно вспоминать. Тексты песен артистки бессмысленны, а ее дикция не позволяет быть услышанной.

«Чтобы услышать голос поколения, нужно внизу пустить титры, чтобы поколение, которому обращение было направлено, поняло смысл текста. В тексте всего 56 слов. У Пушкина словарный запас был примерно 50 тысяч. А тут всего 56… Думаю, у людей эпохи палеолита было и то больше слов, чем у голоса целого поколения. Ужас Земфиры и Литвиновой в том, что это старомодные, спевшиеся, грустные, исписавшиеся старухи. Голос поколения Собчак является старухой в грязной шляпе», — высказался Красовский.

Антон усомнился, что Земфира и Рената понимают происходящее сегодня в РФ. Раньше журналист с удовольствием слушал хиты певицы, но «ее предательство уничтожило весь талант и творчество».