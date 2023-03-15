Ксения Собчак похвасталась роскошным подарком от Константина Богомолова

Ксения Собчак в своих соцсетях поделилась интересными подробностями личной жизни. Журналистка рассказала, что ее муж Константин Богомолов никогда ей не дарит подарки и цветы в честь 8 Марта.

Как призналась ведущая, этот год не стал исключением и режиссер не поздравил ее с главным женским праздником, руководствуясь какими-то своими принципами. Ксения была расстроена этим фактом.

«Сейчас будет секрет и один лайфхак. Секрет: мой муж ненавидит 8 Марта и весь буйный флешмоб в ленте под названием «Чей мужик притащит большой букет домой», — написала светская львица.

Но через неделю Богомолов оправился в глазах жены. Константин подарил Ксении украшение, о котором она давно мечтала. Впрочем, остроумная звезда немного помогла возлюбленному, дав некоторые подсказки касательно того, какой именно подарок хотела бы получить.