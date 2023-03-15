Lenta.ru: блогер Дима Масленников раскритиковал шоу рэпера Басты «Вопрос ребром» за личный вопрос

Знаменитый российский блогер Дима Масленников, который стал гостем телешоу рэпера Басты «Вопрос с ребром», сильно разозлился из-за вопроса об интимной жизни, который он получил от одного из присутствующих зрителей в зале.

Мужчина блогера спросил, через какое время после знакомства с понравившейся девушкой он с ней занялся сексом. Конкретных цифр Дима не назвал, однако зритель попросил привести подробный рассказ.

В ответ на это Масленников заявил, что он не будет рассказывать о личной жизни на камеру чужим людям, после чего крайне нелестно высказался о проекте.

«Если суть программы именно в этом, мне нечего здесь делать. Если единственное, что возникает, вопрос, касающийся интимной жизни. Ну что за ….», — возмутился парень.