Лера Кудрявцева опровергла слухи о закрытии передачи «Секрет на миллион» на НТВ

Лера Кудрявцева опровергла слухи о закрытии программы «Секрет на миллион», которая выходит на канале НТВ. Теледива пообещала, что зрители «закрытия не дождутся». Об этом звезда написала в Телеграме.

В программе передач на 18 марта шоу не заявлено. Вместо проекта в эфир выйдет «Страна талантов» с артисткой Надеждой Бабкиной и певцом Николаем Басковым. Именно на это обратили внимание зрители, сделав соответствующие выводы.

«Для всех те, кто сильно волнуется про «Секрет на миллион», скажу, что за 7 лет в эфиры вышло 247 программ. Еще выйдет столько же. Так что закрытия не дождетесь», – написала Лера.

При этом Кудрявцева не стала объяснять, почему программа неожиданно пропала из эфира. Также ведущая не ответила, когда она вернется на ТВ.