Мария Голубкина на красной дорожке не выпускала из рук смартфон: видео

Мария Голубкина на днях появилась на премьере российского кинофильма. Актриса сразу же привлекла к себе внимание не только присутствующих знаменитостей, но и многих корреспондентов.

Дело в том, что артистка решила не только пройтись по красной дорожке, а и показать её своей армии поклонников. На протяжении всего выхода в свет Мария не выпускала из рук свой смартфон. Голубкина вела прямой эфир и все происходящее с ней снимала на камеру телефона.

Стоит подчеркнуть, что со стороны казалось, будто бы у актрисы развилась зависимость от гаджетов. Она не могла расстаться с девайсом ни на минуту! Видео звездного выхода в свет звезды опубликовало сегодня издание Московский Комсомолец.