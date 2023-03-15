Машкова может получить до 15 лет тюрьмы за антироссийские высказывания

Мария Машкова еще задолго до начала специальной военной операции переехала жить в Америку. После начала СВО звезда телесериала "Не родись красивой" открыто выступала против властей России. Это послужило причиной конфликта между актрисой и ее звездным отцом, знаменитым артистом Владимиром Машковым.

В настоящее время близкие родственники не общаются. Как утверждает Мария, ее с РФ больше ничего не связывает. Возвращаться назад в родную страну знаменитость не планирует.

По словам артистки, возвращение на родину может для нее обернутся тюремным сроком.

За все мои посты и выступления, начиная с февраля минувшего года, лично мне может грозить до 15 лет тюрьмы, если вернусь в Россию. Мне очень страшно. Возвращаться, чтобы проверить, посадят меня или нет, я не планирую, - пишет Машкова.