Мария Погребняк осудила Эвелину Бледанс за травлю на реалити-шоу «Новые звезды в Африке»

Эвелина Бледанс публично высмеяла жену футболиста Павла Погребняка за надутые губы. Мария Погребняк в ответ на это отметила, что актриса ей завидует, предложив поделиться номером пластического хирурга.

Также жена спортсмена заявила, что с подачи телеведущей подверглась жесткой травле, обвинив ее в том, что она подает плохой пример своим фанатам. Эвелину такие обвинения возмутила и она решила ответить.

Мой силиконовый оппонент не может успокоиться, снова нападает. Считаю, что подростки не будут умирать от суицидов, если будут принимать себя такими, какие есть. А не будут чувствовать себя ущербными на фоне всех этих пластиковых красоток. Большая часть населения не может позволить себе дорогостоящие пластические операции! Они пользуются услугами сомнительных специалистов, которые портят их лица и все это даже кончается летальным исходом, - написала Бледанс.







