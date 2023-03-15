Меладзе сделал политическое заявление и попросился в Россию на концерте в Дубае

На последней концерте в Дубае артист Валерий Меладзе вновь затронул политическую тему. Хотя в этот раз обращение 57-летнего певца обрело более обтекаемую и мягкую форму. Исполнитель решил отказаться от прямолинейных заявлений. Он лишь призвал присутствующих зрителей со всеми находить общий язык.

Ксения Собчак процитировала слова Валерия Меладзе в своем Телеграм-канале «Кровавая барыня»:

«Любите и дружите, находите общий язык со всеми людьми. Дай Бог, чтобы вам были рады всегда,везде, в любой стране в мире».

Как отметила теледива, после громкого скандала с антироссийской речевкой артист уже тщательно подбирает слова. Меладзе всячески избегает политических провокаций. Хотя вернуть доверие граждан России ему будет непросто, уверена журналистка.

Напомним, что все ранее запланированные концерты Валерия Шотаевича в городах России были отменены.