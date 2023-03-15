«МК» об ухудшении состоянии Романа Костомарова: «Прогнозов больше никто не дает»

Несколько СМИ опровергают информацию об улучшении здоровья Романа Костомарова. Об этом пишет сегодня МК.

Сотрудники Коммунарки, где сейчас находится олимпийский чемпион, сообщили, что фигурист по-прежнему на ИВЛ. Самостоятельно дышать он не может. У лечащего персонала вызывает опасения быстро распространяющийся сепсис. Медики не исключают, что в скором времени может потребоваться еще одна ампутация части левой руки.

Роман попал в больницу в начале января в очень тяжелом состоянии. У него была диагностирована двусторонняя пневмония, которая дала осложнения. Из-за некроза принято решение ампутировать пальцы на руках и обе стопы. Иммунитет Костомарова ослаб. Эксперты отмечают, что прогнозов на положительную динамику никто дать не может.