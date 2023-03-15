Наталья Бондарчук заявила о жертвоприношении Анастасии Заворотнюк

Наталья Бондарчук заявила, что считает жизнь Анастасии Заворотнюк сплошным «жертвоприношением». По мнению режиссера, актриса сыграла в работе «Гоголь. Ближайший» безупречно. Она надеется, что артистка обязательно поправится и они снова поработают вместе.

Бондарчук высоко оценила профессиональное перевоплощение Заворотнюк, которая всегда оставалась няней Викой, в Смирнову-Россет. Тогда Настя превосходно передала атмосферу 19 века.

«Она поняла, что выход — сняться в такой картине. Она сыграла Смирнову-Россет, которую влюбился Николай Павлович, Пушкин, Гоголь», - сказала режиссер.

Как добавила Бондарчук, Заворотнюк она знает как прекрасную актрису, доброго, открытого человека. По словам режиссера, то, что звезда с тяжелой болезнью живет не один год, несмотря на прогнозы, можно сравнить с жертвоприношением. Своим примером Анастасия дает онкобольным людям надежду на жизнь.