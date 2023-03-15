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«Не подходит под эти признаки»: Пригожин опроверг причастность Чоршанбаева к ЧВК «Вагнер»

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«Не подходит под эти признаки»: Пригожин опроверг причастность Чоршанбаева к ЧВК «Вагнер»
Военные новости
Евгений Пригожин

Предприниматель Евгений Пригожин заявил, что гражданин Акром Чоршанбиев, задержанный в Одинцовском районе Подмосковья по подозрению в хранении оружия, не имеет отношения к ЧВК «Вагнер». Ранее Чоршанбиев сказал сотрудникам правоохранительных органов, что заключил контракт с одной из структур, якобы имеющих отношение к «музыкантам».

«Мне только что сообщили, что задержан некий гражданин Чоршанбиев в Одинцовском районе. Никакие представители ЧВК «Вагнер» в милицию не выезжали. Мы проверили по своему учету, такого персонажа в ЧВК «Вагнер» никогда не было. В настоящий момент его нет, никакие обучения он у нас не проходит и не проходил, будем пытаться получить его так сказать физиономию, как только увидим, прогоним его по нашим базам данных, может, он менял фамилию или еще что-то. Но такого человека, как Чоршанбиев у нас не было и нет. Будем вас держать в курсе», — заявил бизнесмен.

Евгений Пригожин также перечислил характерные признаки бойцов ЧВК «Вагнер». По его словам, это поможет в следующий раз не пытаться обычному правонарушителю притвориться человеком, связанным с этой структурой.

«Боец ЧВК “Вагнер” всегда вежлив, уважителен, как правило хорошего телосложения, крепкий, выносливый, смелый, отважный, любящий Родину. Человек, который всегда может объяснить, где он был, против кого воевал, но никогда делать этого не будет. Если он попадает в публичное поле, то он старается надеть маску и скромно уйти на задний план, а когда он находится в бою, то с широко открытыми глазами он идет вперед и убивает врага», — пояснил бизнесмен.

Пригожин добавил, что бойца ЧВК «Вагнер» любит народ, молодые и симпатичные девушки, и ненавидят представители блока НАТО. Поскольку задержанный Акром Чоршанбиев не подходит под эти признаки, то он однозначно не является бойцом ЧВК «Вагнер».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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