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Нейросеть ChatGPT рассказала, почему петербуржцы не любят Беглова

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Нейросеть ChatGPT рассказала, почему петербуржцы не любят Беглова
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Житель Северной столицы побеседовал с нейросетью ChatGPT об управленческих качествах губернатора Петербурга Александра Беглова. К его удивлению, искусственный интеллект выдал целый спектр критических заметок в адрес градоначальника.

Среди таковых нейронная сеть выделила «деятельность в должности». А именно — политику градоначальника в вопросах, связанных с пробелами в системе здравоохранения. Особенно ярко они стали выделяться во время обострения пандемии коронавируса в 2021 году. Тогда на фоне неэффективных мер Смольного в рамках борьбы с распространением эпидемии закрылись многие бизнесы, а городские стационары оказались переполнены больными.

Также программа отметила несогласие горожан с политическими взглядами градоначальника, что бы это ни значило, и «сокращение общественного транспорта». Вероятно, речь идет о транспортной реформе, реализуемой Смольным с 2022 года. В результате ее проведения с улиц города исчезли удобные для многих горожан маршрутные коммерческие такси. Еще одним фактором «неприязни» к Беглову нейросеть обозначила его «формальное» положение.

 

Среди других причин, почему градоначальник может вызывать негативное восприятие у петербургской общественности, ChatGPT указал «финансовые проблемы», проблемы с дорогами и благоустройством, а также поверхностную вовлеченность главы Смольного в их урегулирование. В качестве примера нейросеть привела расширение зоны платной парковки в центре Петербурга, якобы призванную разгрузить дороги. Эта мера действительно вызвала критику у большинства горожан и экспертов, поскольку парковать машину в центре стало дорого, а пробок меньше не стало.

 

Искусственный интеллект просили повзаимодействовать с губернатором Бегловым и ранее. Например, нейросеть Midjourney изображала градоначальника в образе вымышленного персонажа семейной комедии «Гринч — похититель Рождества».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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