Нейросеть ChatGPT рассказала, почему петербуржцы не любят Беглова

Врачи вскоре планируют провести олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову очередную операцию по ампутации части руки. Пока что медики
Документальный фильм «Навальный» режиссера Дэниела Роэра получил «Оскар-2023». На церемонии вручения награды присутствовала семья главного героя
Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова остается стабильно тяжелым. Врачи пока не берутся делать какие-либо прогнозы. Специалистам,
Константин Плотников, который сыграл Горшка в телесериале «Король и Шут», в настоящее время подрабатывает дворником. Об этом сам актер рассказал в
Заслуженная артистка РФ Татьяна Лютаева показала архивное фото. Подписчики отметили, что в молодости она обладала красивой и яркой внешностью.
В последнее время внимание россиян приковано к популярному в стране актёру Дмитрию Назарову и его жене, которые уехали из страны. Напомним, ранее
В соцсетях свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова написала, что она не получала тревожных звонков от бойцов этого подразделения. Но обратилась к
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала глобальный доклад о необходимости сокращения употребления в пищу соли. Только 5% мировых
Издание «Eurasia Review» сообщает о результатах социологических опросов, проведенных в Турции исследовательским центром «Aksoy Research» по вопросу о
В Санкт-Петербурге ведущие ученые разработали новый экстракт, который сможет замедлить набор веса у человека при ожирении. Однако подействует он лишь