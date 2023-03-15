Царьград: обиженный актер из РФ Дмитрий Назаров раскрыл правду о русском народе

В минувшем 2022 году Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева рекордное количество раз оскорбили власти России и ее граждан. Однако останавливаться на достигнутом супруги явно не планируют. Сбежавший актер в этот раз решил "раскрыть горькую правду" о русских.

"Это очень поверхностный народ. В нем нет ничего глубинного", - сказал Назаров во время очередного интервью.

На это собеседница сбежавшего артиста отреагировала замечанием, что таким образом он отзывается негативно о собственных зрителях. Но Дмитрий не растерялся. По всей видимости, он решил, что на его долю выпало воспитание "темных зрителей".

Да, мы для этого занимаемся этой профессией. Для того чтобы из поверхностных людей превратить их в глубинных,

- добавил звезда комедийного сериала "Кухня".

Напомним, что Назаров раскритиковал власти РФ за проведение СВО на территории Украины.