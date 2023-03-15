Опубликованы новые закадровые фотоснимки со съемок продолжения сериала «Папины дочки»

В минувшем году поклонников "Папиных дочек" обрадовали новостью. Канал СТС решил выпустить новый сезон комедии об отчаявшемся отце 5-х девочек. Звезды продолжают интриговать публику новыми закадровыми снимки со съемочной площадки.

В конце января стало известно о начале съемок сериала. Режиссером культового фильма является Александр Жигалкин, а производством сериала занимается СТАРТ. Спустя десять лет к своим ролям вернулись Екатерина Старшова, Андрей Леонов, Елизавета Арзамасова, Филипп Бледный, Мирослава Карпович, Александр Олешко, Нонна Гришаева, Ольга Волкова. Помимо того, в проекте задействованы новые актеры.

Сперва Арзамасова показала общие кадры с новыми дочками. Затем бекстейдж съемок опубликовала Полина Айнутдинова. На видеоролике в соцсети артистка спит на съемках с Евой Смирновой. В блоге Евы выложила ролик, где они поют веселую песню с Витой Корниенко.