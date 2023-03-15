«Опустилась ниже плинтуса»: продюсер Лавров заявил, что Долиной не место в шоу «Три аккорда»

В Сети до сих пор обсуждают скандал, произошедший в конце января с Лариса Долиной. Артистка, исполнив хит «Гоп-стоп», у многих вызвала противоречивые чувства.

Один из членов жюри Александр Новиков высказался в адрес номера певицы. Он отметил, что артистке не стоило браться за «мужские» партии, на что получил в ответ жесткий отпор. Продюсер Сергей Лавров решил высказаться о взрывной натуре и тяжелом характере Долиной.

«Я с ней работал, возил на гастроли. Она может вспылить на ровном месте. Согласен с Новиковым. Шансон — это отдельный жанр. Петь его артистам с оперным голосом не стоит. Не потому, что она не талантливая — этот жанр для артистов, не умеющих петь. Она опустилась ниже плинтуса, когда пошла в проект», – считает продюсер.

Лавров добавил, что подобные хиты совсем не подходят Ларисе Александровной.