Пережившая «творческий провал» Чулпан Хаматова готова выступать перед россиянами за 22 тыс рублей

Чулпан Хаматова сейчас находится в активном творческом поиске. Недавно в латышском театре актрису постигла творческая неудача.

Руководство учреждения решило отменить спектакль по мотивам пьесы Гоголя «Старосветские помещики». В постановке российская артистка должна была читать на латышском языке со сцены, но не суждено.

Новые творческие пути она решила поискать в Грузии. 8 марта актрису заметили в Тбилиси. Пока детали сотрудничества с этим театром не афишируются. Тем временем Чулпан готовится выступить в ОАЭ, причем на русском языке. В Дубае Хаматова выйдет с постановкой «Сны о рояле» вместе с латвийским пианистом Андреасом Осокиным.

Выступление пройдет в The Theatre. Билеты давно поступили в продажу. Выступать перед россиянами артистка готова, но на нейтральной территории. Цена за билет на балкон стартует от 9 100 рублей. За место в середине зала придется отдать от от 12 до 16 тысяч рублей, а за ВИП-ложу —от 22 тысячи рублей.