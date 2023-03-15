Пережившая «творческий провал» Чулпан Хаматова готова выступать перед россиянами за 22 тыс рублей

Врачи вскоре планируют провести олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову очередную операцию по ампутации части руки. Пока что медики
Документальный фильм «Навальный» режиссера Дэниела Роэра получил «Оскар-2023». На церемонии вручения награды присутствовала семья главного героя
Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова остается стабильно тяжелым. Врачи пока не берутся делать какие-либо прогнозы. Специалистам,
Заслуженная артистка РФ Татьяна Лютаева показала архивное фото. Подписчики отметили, что в молодости она обладала красивой и яркой внешностью.
Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова остается стабильно тяжелым. Врачи пока не берутся делать какие-либо прогнозы. Специалистам,
В последнее время внимание россиян приковано к популярному в стране актёру Дмитрию Назарову и его жене, которые уехали из страны. Напомним, ранее
Утром в понедельник, 13 марта, многие отечественные военные блогеры и СМИ сообщили о том, что российские силы ведут мощнейшее наступление близ
Издание «Eurasia Review» сообщает о результатах социологических опросов, проведенных в Турции исследовательским центром «Aksoy Research» по вопросу о
В Санкт-Петербурге ведущие ученые разработали новый экстракт, который сможет замедлить набор веса у человека при ожирении. Однако подействует он лишь
Бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к штурму подземных коммуникаций «Артемовского завода по обработке металлов» (АЗОМ), сообщил военный корреспондент