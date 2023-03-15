Шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» убрали из эфира телеканала НТВ

Программу популярной российской теле- и радиоведущей Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» убрали из эфиров канала НТВ. Это время отдали советской народной эстрадной артистке Надежде Бабкиной.

Выяснилось, что вместо «Секрета на миллион» с 18 марта выйдет шоу «Страна талантов». В программе талантливые люди со всей страны покажут свои умения. Коллегию судей представит Надежда Бабкина. Певица после приостановки «Модного приговора» на Первом канале согласилась принять участие сразу нескольких шоу НТВ.

Исходя из программы передач канала на следующие выходные, можно увидеть, что шоу Кудрявцевой отсутствует. Пока нет никакой информации, вернется ли программа на экраны и когда. На звонок журналистов КП Кудрявцева не ответила. «Секрет на миллион» существовало 7 лет и имело высокие рейтинги по просмотрам.