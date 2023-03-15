Скончался популярный молодой актер Амурского театра драмы Илья Князев

Врачи вскоре планируют провести олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову очередную операцию по ампутации части руки. Пока что медики
Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова остается стабильно тяжелым. Врачи пока не берутся делать какие-либо прогнозы. Специалистам,
Документальный фильм «Навальный» режиссера Дэниела Роэра получил «Оскар-2023». На церемонии вручения награды присутствовала семья главного героя
Российские интернет-пользователи вспомнили одну фразу безсменного солиста рок-группы «Король и Шут» Михаила Горшенева касательно участника
Константин Плотников, который сыграл Горшка в телесериале «Король и Шут», в настоящее время подрабатывает дворником. Об этом сам актер рассказал в
Программу популярной российской теле- и радиоведущей Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» убрали из эфиров канала НТВ. Это время отдали советской
В соцсетях свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова написала, что она не получала тревожных звонков от бойцов этого подразделения. Но обратилась к
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала глобальный доклад о необходимости сокращения употребления в пищу соли. Только 5% мировых
Издание «Eurasia Review» сообщает о результатах социологических опросов, проведенных в Турции исследовательским центром «Aksoy Research» по вопросу о
В Санкт-Петербурге ведущие ученые разработали новый экстракт, который сможет замедлить набор веса у человека при ожирении. Однако подействует он лишь