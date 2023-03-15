Скончался популярный молодой актер Амурского театра драмы Илья Князев

Молодой актер Амурского театра драмы Илья Князев умер после продолжительной болезни. Об этом написали в театральном Телеграм-канале вечером во вторник, 14 марта.

«С прискорбием вам сообщаем, что вследствие продолжительной болезни скончался артист Амурского театра драмы. Илья Князев был талантливым актером, яркой творческой личностью, искренним и очень добрым светлым человеком. Илья не хотел, чтобы знали о его болезни. Всю свою энергию он отдавал любимой профессии, при этом сохранял силу духа и оптимизм».





Прощание с Князевым состоится 16 марта в Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы (г. Благовещенск, Рёлочный пер., 15) с 11.00 до 12.00.

По информации Иркутского театрального училища, второе прощание с артистом пройдет в Иркутске в пятницу, 17 марта, в храме Александра Невского. Панихида намечена на субботу. Похоронят актера в поселке Дзержинск.