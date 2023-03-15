StarHit: Поп-исполнительница Ани Лорак рассказала, как избранник из Испании ее спас

Ани Лорак нашла счастье в личной жизни. Избранником певицы стал инструктор по йоге, испанец Исаак Виджраку. Он появился в жизни артистки в очень трудное время. Когда в СМИ впервые появились их совместные снимки, уже тогда между ними проснулись чувства.

«Мы на Ибице познакомились. Это был такой трудный момент, когда приходила в себя, в общем находила свой баланс. Человек мне всячески помогал. Он мой учитель, мой вдохновитель», — сказал певица в интервью.

Теперь Ани часто говорит о любви к Исааку. Влюбленные намерены продолжить строить серьезные отношения. По словам испанца, проявление любви - высшее искусство человека. Если человек научился принимать и отдавать это чувство, он встретит самого достойного партнера. Именно так произошло у Лорак и Виджраку.

Фанаты очень рады рады за артистку. Тем более, прошлые отношения украинской вокалистки закончились предательством со стороны официального мужа.