StarHit: Уехавший из РФ в Израиль Анатолий Белый пожаловался на ненависть россиян

Популярный актер театра и кино Анатолий Белый, который переехал жить в Израиль из России, заявил о «жутких потоках ненависти» от россиян. Об этом сам артист написал в своих социальных сетях, пишет StarHit.

«Все время возвращается ко мне есть одна и та же мысль. Теперь с этим придется жить всю оставшуюся жизнь. Жить с этим адом. Открытый мир, люди, новые открытия, свершения с одной стороны, но жуткие потоки ненависти из РФ — с другой стороны. Очень горько. Больно и страшно. Но иду вперед и не смотрю назад. Чего вам тоже желаю», — написал Белый.

Артист добавил, что у него не было давно такой насыщенной жизни, как сейчас за рубежом. Также актер признался, что в Израиле вскоре планирует сделать «что-то важное».

Напомним, летом минувшего года Белый уволился из МХТ им. Чехова. Там Анатолий проработал 19 лет. Позже он эмигрировал из России.