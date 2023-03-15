Успенская заявила о планах сделать большую звезду из дочери Татьяны Плаксиной

Любовь Успенская поделилась своими планами на будущее. Как заявила артистка, она хочет сделать свою дочь «большой звездой». Певица рассказала о целях, которые ставит в музыкальной карьере перед Татьяной Плаксиной.

Успенская является продюсером своей наследницы и любыми путями хочет сделать ее известной. Любовь Залмановна увидела в дочери потенциал, отметив, что она «поет круче, чем Успенская, когда только начинала».

"У нее просто потрясающий тембр —низкий и глубокий, ни на кого не похожий. Можно сказать, уникальный и узнаваемый голос, его нельзя перепутать. Мой голос тоже сложно не узнать," - отметила артистка.

Успенская добавила, что еще с первого звука понимает, подходит песня под характер Татьяны или нет. Также знаменитость подчеркнула, что у первого альбома Плаксиной, который вскоре появится, нет одного жанра. В нем будут композиции различных форматов.