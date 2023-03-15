Уволенный из МХТ Дмитрий Назаров сообщил, что поддерживает общение с Дмитрием Нагиевым

В январе Дмитрий Назаров был уволен из МХТ имени Чехова. Актера больше всего расстраивает то, что от него отвернулись многие друзья. Хотя остались те, кто его поддержал.

По словам артиста, после произошедшего с ним связались 9 человек. Среди них был Дмитрий Нагиев. Ведущий не только поддержал коллегу после увольнения, но до сих пор продолжает с ним общаться.

«У меня конфликтов с Димой не было. Сейчас переписываемся с ним. Мне пишут: «Много актеров «Кухни» написали?» Всего два. Не буду говорить, кто именно для того, чтобы не навлечь гнев. Все все знают про себя. Я про них тоже все знаю», - сообщил Назаров.

Артист уверен, что многие знакомые не хотят с ним связываться, поскольку боятся повторить его судьбу, хотя точно придерживаются такой же гражданской позиции.