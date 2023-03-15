Валерий Меладзе снова выступил на сцене Дубая после скандала с проукраинским лозунгом

Знаменитый российский певец Валерий Меладзе снова выступил на сцене Дубая. Состоялось выступление в ОАЭ вскоре после громкого скандала с проукраинским лозунгом.

Видео концерта артиста появилось в Телеграм-канале «Дубай Петрович». В ролике видно, что Меладзе исполнил несколько своих популярных песен в ресторане Chalet Berezka.

«Любите, дружите и находите со всеми людьми общий язык. Дай бог, чтобы были рады вам везде, всегда, в любой стране мира», — сказал Валерий.

Напомним, в январе этого года исполнитель продолжил приветствие «Слава Украине!» фразой «Героям слава!» во время выступления на новогоднем корпоративе в Дубае. По информации СМИ, после этого артист быстро сказал, что он «вне политики».