Сергей Лавров, российский продюсер, рассказал о визите в Италию. Музыкальный эксперт посетил выступление Верки Сердючки (настоящее имя которой Андрей Данилко).

По информации Лаврова, он был хорошим другом артиста, однако увиденное на концерте его просто потрясло. От бывшей Верки Сердючки, которую так любили россияне, не осталось и следа.

«Один гонорар ему платят за концерт, а второй за те оргии, которые он устраивает на выступлениях. Концерт больше напоминал непрекращающуюся антироссийскую демонстрацию», — отметил Лавров.

Сергей добавил, что после каждого хита со сцены звучали нелестные слова в адрес РФ. Также продюсер отметил, что артист с ним не хочет разговаривать. После мероприятия он получил SMS:

«После того, что ваша страна с Украиной сделала, нам больше не о чем разговаривать!».