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Заслуженного артиста Карелии Георгия Николаева жестоко избили и ограбили в Москве

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Заслуженного артиста Карелии Георгия Николаева жестоко избили и ограбили в Москве
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Фото из открытых источников

Неизвестные злоумышленники напали на заслуженного артиста Карелии Георгия Николаева. Об этом проинформировали в театре «Творческая мастерская», где работал актер.

По предварительным данным, неприятный инцидент произошел в Раменском. Артист в это время шел на электричку. Преступники жестоко избили заслуженного артиста Карелии, сломали очки, а также забрали кошелек с банковскими картами и деньгами. В результате данного происшествия мужчина не попал вовремя на съемочную площадку. Пострадавший артист решил обратится в правоохранительные органы.

К слову, Николаев, который родился 3 ноября 1971 года, начал работать в Московском областном театре юного зрителя с 2019 года. До этого он трудился в театре драмы Республики Карелия «Творческая мастерская». Георгий Владимирович является лауреатом многочисленных конкурсов актерской композиции всероссийского масштаба.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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