Заслуженного артиста Карелии Георгия Николаева жестоко избили и ограбили в Москве

По предварительным данным, неприятный инцидент произошел в Раменском. Артист в это время шел на электричку. Преступники жестоко избили заслуженного артиста Карелии, сломали очки, а также забрали кошелек с банковскими картами и деньгами. В результате данного происшествия мужчина не попал вовремя на съемочную площадку. Пострадавший артист решил обратится в правоохранительные органы.