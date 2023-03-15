Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова проинформировала фанатов о плохом самочувствии

Блогер, бизнесвумен и модель Оксана Самойлова рассказала, что чувствует себя очень плохо. Через некоторое время после признания жена рэпера Джигана обратилась за медицинской помощью. У многодетной матери внезапно ухудшилось состояние.

"Лежу, текут слезы от головной боли. При этом у меня температуры нет, жара нет, но я в каких-то красных пятнах. У меня ощущение, что кто-то сильно давит на виски," - написала Оксана.

Некоторое время Самойлова сомневалась, нужно ли ей обращаться к докторам или прислушаться к советам подписчиков.

"Я прочитала все, что вы мне написали. Больше всего подозрений у мены на гайморит. Измерю давление, посмотрю", - добавила блогер.

Позже модель добавила, что у нее снизилось давление, продемонстрировав фото на больничной койке. Больше жена артиста на связь с поклонниками не выходила.