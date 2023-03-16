39-летнюю певицу МакSим заподозрили в беременности после концерта в Красноярске

Несколько дней назад знаменитая молодежная певица МакSим выступала на сцене Красноярска. Но все внимание присутствующих зрителей было нацелено на заметно округлившийся живот вокалистки.

Если внимательно посмотреть на снимки, опубликованные в Сети, то можно прийти к выводам, что скоро певица вновь станет мамой. Впрочем, сама исполнительница не комментировала появившиеся догадки. Свою личную жизнь рыжеволосая красотка старается лишний раз не афишировать. У нее подрастают дочери Мария и Александра.

Нужно отметить, что слухи о беременности впервые появились в СМИ несколько месяцев назад. 39-летняя артистка даже отметила один из концертов из-за плохого самочувствия. Позже выяснилось, что у певицы сильно кружилась голова и резко подскочило давление.