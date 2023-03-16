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Песков прокомментировал заявление США

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Песков прокомментировал заявление США
В Мире
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского внешнеполитического ведомства на тему договора СНВ. 

Американские дипломаты заявили, что, хотя президент Российской Федерации Владимир Путин объявил, что пока политическое руководство РФ приостанавливает выполнение договора, юридически договор действует и должен выполняться.

В ответ Песков заявил, что политические власти РФ согласно решению президента пока не выполняют больше договора и что об этом можно напомнить. 

«Мы же можем еще раз напомнить, что по решению президента Россия приостановила свое участие» – отметил он. 

Также он добавил журналистам, что за более подробными разъяснениями по этой теме следует обратиться в российское внешнеполитическое ведомство.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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