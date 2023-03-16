Агата Муцениеце подверглась жесткой критике за роль в эротическом шоу

Российская актриса театра и кино Агата Муцениеце сыграет главную роль в новой постановке под названием «Абсолютно другая нага». Премьера спектакля намечена на ближайшее время.

Показ шоу пройдет в театре-кабаре CRAVE в Москве. В честь этого культурного события в Сети появились первые фото шоу. Но поклонники Агаты были не готовы увидеть свою любимицу в таком амплуа. Актриса предстала в весьма откровенных нарядах и эксцентрических позах. Это вызвало негодование среди ее фанатов.

Некоторые пользователи отметили, что артистке не нужно было соглашаться на участие в таком шоу. Кто-то из комментаторов охарактеризовал шоу, как «Бордель на улице Красных фонарей». А другие подписчики уверены, что Муцениеце никуда не зовут сниматься. Но нашлись те, кто оценил смелую постановку звезды.