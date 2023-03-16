Агата Муцениеце подверглась жесткой критике за роль в эротическом шоу

Врачи вскоре планируют провести олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову очередную операцию по ампутации части руки. Пока что медики
Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова остается стабильно тяжелым. Врачи пока не берутся делать какие-либо прогнозы. Специалистам,
Врач-онколог Корней Тевс проинформировал, какое именно излучение опасно для человека и может поспособствовать развитию рака. По словам заведующего
Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова остается стабильно тяжелым. Врачи пока не берутся делать какие-либо прогнозы. Специалистам,
Заслуженная артистка РФ Татьяна Лютаева показала архивное фото. Подписчики отметили, что в молодости она обладала красивой и яркой внешностью.
Певец SHAMAN (настоящее имя которого Ярослав Дронов) рассказал, как ему пришла идея написать свой патриотический хит «Я русский». Об этом он
В Санкт-Петербурге ведущие ученые разработали новый экстракт, который сможет замедлить набор веса у человека при ожирении. Однако подействует он лишь
С 2023 года года в России наблюдается очередная вспышка кори. В Роспотребнадзоре сообщают, что фиксируют заболевших в различных регионах страны. Что
России не грозят вспышки лихорадки денге, поскольку в стране нет переносчиков инфекции. От человека к человеку болезнь не передается. Об этом
В Роспотребнадзоре советуют чистить кожуру, поскольку в ней содержится немало вредных пестицидов. Особенно в ранних овощах, выращенных зимой. Однако