Александр Проханов рассказал о столкновении с Ангелом на Оке

Александр Проханов во время выступления в Москве 16 марта неожиданно рассказал о мистическом явлении, которое с ним случилось на Оке. Актер признался в странной встрече. Он сравнил ее с явлением шестикрылого Серафима Пушкину и видениями историософа, русского поэта Владимира Соловьева:

На берегах Оки однажды столкнулся с Ангелом. Столб огня меня поднял ввысь, затем показал надмирные пространства. Это были обитаемые миры, в них были некие сущности, которые двигались, у них была судьба. Эти сущности начали мне открываться. Длилось вознесение секунду. Затем вернулся на землю.

Несмотря на свой возраст, на встрече, которая была приурочена юбилею Проханова (ему исполнилось 85 лет), он не выглядел уставшим. Не исключено, что потусторонние силы являются частью его философии или реальной биографии.