Алексей Воробьев перечислил главных фаворитов четвертого сезона телешоу «Маска»

Алексей Воробьёв назвал своих фаворитов нового сезона развлекательного телешоу «Маска». Своим мнением об участниках он поделился в соцсетях.

Так, артист, который представил Россию на песенном конкурсе «Евровидение 2011», признался, что он разгадал конкурсантов, которые скрываются под масками Мандрила и Феникса. По мнению певца, под маской Феникса прячется Виктория Дайнеко. При этом Алексей подчеркнул, что «хорошо знает этого человека».



Я обожаю ее голос, не могу не догадаться, - сказал Воробьёв.

Также выделил он артиста, который выступает в образе Мандрила. Исполнитель считает, что в этом костюме скрывается шоумен Александр Ревва.

Это два артиста, которыми наслаждаюсь, — резюмировал он.