Цыганова осудила отказавшегося комментировать СВО РФ Газманова на концерте в Дубае

Вика Цыганова во время YouTube-программы «Так сказать» высказала свое мнение о творчестве Олега Газманова. Артистка, активно помогающая бойцам СВО РФ, полагает, что настоящий патриот не должен ограничиваться только исполнением патриотических композиций.

Певица раскритиковала Газманова за нежелание высказаться на концерте в Дубае касательно специальной военной операции. Вика осталась недовольна таким поведением. Газманов не захотел прямо говорить об Украине, сославшись на усталость и желание отдохнуть.

«Такая история была в Дубае, когда поклонники спросили про Украину. В ответ они услышали: «Артист устал». То есть он устал, а на Васильевском спуске не устал петь. Люди видят все это. Чтобы сделала на его месте? Дала бы в глаз! Поэтому в Дубай я не еду, там нечисть собирается» - отметила Цыганова.

Исполнительница добавила, что артист должен преданность своей родине показывать поступками, а не исполнением патриотических хитов.