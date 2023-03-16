В четверг, 16 марта, в российский прокат вышел новый кинофильм "На солнце, вдоль рядов кукурузы". Премьера этой картины состоялась в понедельник, 13 марта в одном из столичных кинотеатров.

Лента основана на реальных событиях. Но все же существенная часть сцен в проекте — вымысел. Они произошли 15 августа 2019 года. Тогда пилот авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов был вынужден совершить аварийную посадку воздушного судна прямо в кукурузном поле.

Пилота Юсупова, главного героя фильма, сыграл актер Егор Бероев. Внешне артист очень на него похож. Но однажды сам актер признался, что он длительное время изучал стиль общения и привычки Юсупова для того, чтобы максимально соответствовать своему герою.

Добавим, что на премьерном показе фильма собрались не только члены экипажа «Уральских авиалиний», а и семьи летевших тем рейсом пассажиров.