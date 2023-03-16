«Известия»: у фигуриста Костомарова существует риск остановки сердца во время новой ампутации

Фигурист Роман Костомаров нуждается в ампутации руки, но новое хирургическое вмешательство может в итоге привести к остановке сердца. Об этом рассказал источник портала «Известия».

Согласно данным источника, олимпийский чемпион находится на аппарате ИВЛ. Он, к сожалению, не может самостоятельно дышать. Несмотря на сильную слабость, организм спортсмена продолжает борьбу с сепсисом. Манипуляции в таких условиях несет огромные риски. Также доктора отмечают экстремальную худобу Романа. Поскольку Костомаров полностью обездвижен, на его кровати расположен специальный противопролежневый матрас. Также каждые два часа санитары меняют его положение тела.

Есть информация, что в состоянии знаменитости наблюдается и положительная динамика. Хотя левая рука, которая вызывала у врачей опасения, пока что остается без изменений. В случае с кистью нужно дождаться хотя бы частичного восстановления организма.