Эвелина Блёданс вместе с сыном Семёном выступила перед ранеными бойцами СВО

Эвелина Бледанс, которая родилась на Украине, но предпочла остаться в России, рассказала о выступлении в госпитале перед ранеными участниками СВО. Телеведущая отведала бойцов вместе с сыном. Актриса стала героиней программы «Жизнь и судьба».

53-летняя звезда недавно приняла участие в выступлении, которое состоялось в Ейске. По словам знаменитости, она была безумно рада поддержать таким образом солдат.

"Поняла, что самое важное — это открыть свою душу. Мой Сема пел песню про Пьеро. Ребята сразу же стали улыбаться. Они его все обняли", - рассказала Бледанс.

Свое выступление в больнице теледива назвала потрясающим и эмоциональным. Кстати, украинские власти включили актрису в санкционный список. Детство Эвелина провела в Крыму, но много лет проживала в Одессе.