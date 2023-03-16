Композитор РФ Игорь Николаев публично оскорбил в Сети певицу Аллу Пугачёву

Знаменитый композитор и музыкант РФ Игорь Николаев публично унизил бывшую коллегу, певицу Аллу Пугачеву. На страницах Телеграм-канала маэстро выложил новый ролик.

Видео было снято во время проекта «Моя мелодия». В ходе демонстрации видео звучит композиция «Прости, поверь». Данную песню, которую давно сочинил Игорь Юрьевич, пела Примадонна отечественной эстрады. На опубликованном видео популярную композицию исполняет другая артистка.

«Пожалуй, самое сильное эмоциональное впечатление за все время участия в разных шоу!» — написал под кадрами композитор.

Интернет-пользователи уверены, что таким поступком Николаев унизил Аллу Борисовну, показав тем самым, что поддерживает молодую замену уехавших из РФ артистов.